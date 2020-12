RC Strasbourg – Mercato : le départ de Mohamed Simakan réglé dès le 2 janvier ?

L'été dernier, face aux convoitises, le RC Strasbourg avait réussi à résister en imposant une barre à 15 millions d'euros que personne n'a voulu franchir. La donne sera-t-elle la même cet hiver ? Rien n'est moins sûr.

Le club alsacien connaît des difficultés sportives avec un début de saison complètement raté. A cela vient se greffer la situation financière inquiétante pour tous les clubs de Ligue 1 qui va les rendre bien plus vulnérable sur le marché des transferts.

Le Milan AC le voudrait très vite

Et le Milan AC pourrait en profiter très vite. Selon le Corriere dello Sport, le club lombard souhaiterait boucler dès l'ouverture du marché hivernal, le 2 janvier, l'arrivée d'un défenseur central. Et Mohamed Simakan figurerait en tête de liste. Un scénario forcément alléchant pour le jeune strasbourgeois.

Ce d'autant plus qu'il y a quelques jours à peine, Simakan laissait la porte ouverte à Milan en évoquant les compliments d'un certain Paolo Maldini. « C'est assez flatteur. On sait que Paolo Maldini a une grosse carrière, c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Je le remercie et on va tout faire pour continuer à se développer et lui donner raison. Milan, une destination possible ? Aujourd'hui, je suis plus à Strasbourg. A voir... », avait répondi Simakan.