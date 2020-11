RC Strasbourg - Mercato : le message de Keller qui a convaincu Simakan de rester

Rarement un joueur aussi peu expérimenté en L1 aura autant déchaîné les foules. Hormis les Stéphanois William Saliba et Wesley Fofana, désormais à Arsenal et Leicester, Mohamed Simakan a suscité bon nombre de prises d’intérêts au cours du mercato estival. Le LOSC, le Stade Rennais, l’OM ou encore l’AC Milan, pour ne citer qu’eux, sont venus aux nouvelles concernant le défenseur du RC Strasbourg.

Pourtant, le tarif fixé par marc Keller en a refroidi plus d’un (15 M€). Le stoppeur de 20 ans, lui, est resté droit dans ses bottes et ne regrette pas d’être resté en Alsace. Son président l’a encore plus motivé le dernier jour du mercato (5 octobre) en trouvant les mots justes.

« Il ne voulait pas que je parte tout de suite »

« Il m'a dit que son but ce n'était pas que je sois malheureux, c'était que je sois heureux, qu'il n'était pas là pour être mon ennemi, au contraire, a expliqué Simakan dans L’Équipe. Son message, je l'ai compris, je l'ai bien enregistré dans ma tête. Il m'a fait plaisir, il m'a montré qu'il ne voulait pas que je parte tout de suite. C'est quelque chose que j'ai apprécié, quand on entend des choses comme ça, ça nous permet de vite oublier les choses et de se remettre au boulot au maximum. C'était des belles choses, je le remercie par rapport à ça. »