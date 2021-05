RC Strasbourg - Mercato : le milieu de terrain, principal chantier de l'été ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L'intersaison sera particulièrement intense au Racing Club de Strasbourg. Déjà parce qu'il va très certainement falloir trouver un nouvel entraîneur, Thierry Laurey étant sur le départ. Et puis, il faudra également trouver un successeur de taille à Mohamed Simakan, pilier de la défense vendu au RB Leipzig. Mais il est possible que ce ne soit pas tout…

En effet, l'annonce, par Les Dernières Nouvelles d'Alsace, de la signature de six premiers contrats professionnels a interpellé. En effet, sur ces six néo-pros, il y a un gardien (Alexandre Pierre), un latéral droit (Marvin Senaya) mais surtout quatre milieux offensifs (Maxime Bastian, Nordine Kandil, Noé Sommer et Omar El-Manssouri). Avec un tel afflux, le milieu de terrain alsacien pourrait être surpeuplé la saison prochaine. A moins que des départs soient déjà dans les tuyaux…