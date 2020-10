RC Strasbourg – Mercato : le Racing vise encore un dernier renfort !

Si le RC Strasbourg a enfin entériné la venue de son milieu tant réclamé par Thierry Laurey avec le retour en prêt de Jean-Eudes Aholou, cette arrivée en provenance de Monaco ne met pas pour autant un terme au recrutement du club alsacien.

En effet, comme l'a fait savoir Loïc Désiré, responsable de la cellule de recrutement du RCSA présent mercredi lors de la présentation d'Aholou, c'est désormais le chantier offensif qui concentre toute son attention.

« On cherche un attaquant afin d’apporter une solution supplémentaire à l’entraîneur. Lebo Mothiba est blessé et nous sommes un peu limite dans ce secteur. On prendra un attaquant si nous avons une bonne opportunité mais nous ne prendrons pas quelqu’un pour prendre quelqu’un. Nous cherchons un profil un peu plus polyvalent en attaque », a justifié le dirigeant dans des propos relayés par Alsa'sports.

Bien évidemment, l'évolution du dossier Mohamed Simakan pourrait encore faire rebondir le Mercato strasbourgeois. En cas de départ du jeune Marseillais, il faudrait le remplacer.