RC Strasbourg - Mercato : le RB Leipzig désormais en pole pour Simakan ?

Les choses ont drôlement évolué pour Mohamed Simakan lors de ces derniers jours. Alors qu'il semblait bien parti pour s'engager avec l'AC Milan, le défenseur central du RC Strasbourg s'est blessé le week-end dernier en championnat et manquera les deux prochains mois de compétition. En outre, le club lombard rencontre des difficultés à finaliser l'opération. Le RB Leipzig en a profité pour lui passer devant.

Selon des sources aussi bien françaises qu'allemandes, le club de Red Bull a fait une très bonne impression un joueur, qui doit encore s'entretenir avec l'entraîneur, Julian Nagelsmann. La seule indécision est que le RBL souhaiterait faire de Simakan le successeur d'Upamecano et qu'il n'a donc besoin de lui que la saison prochaine alors que le Strasbourgeois veut partir cet hiver. Un détail, à ce stade des négociations…

Update Simakan: Leipzig made a strong offer for the player yesterday. Simakan is convinced and will speak to coach Nagelsmann soon. They want him as the new Upamecano. Looks really good, but no final decision: player wants to leave now - Leipzig needs him in July #TransferUpdate pic.twitter.com/tpN0pgMsz1