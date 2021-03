RC Strasbourg - Mercato : le successeur de Simakan déniché en L2 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Plus que deux mois et Mohamed Simakan rejoindra l'Allemagne, lui qui s'est officiellement engagé avec le RB Leipzig il y a quelques jours. Le RC Strasbourg va alors devoir apprendre à vivre sans son très talentueux défenseur central de 20 ans. Pas une mince affaire, surtout que les Alsaciens ne vont investir qu'une petite partie des 12 à 15 M€ récoltés.

Selon FootMercato, ils auraient jeté leur dévolu sur Ismaël Doukouré, prodige de 17 ans apparu à 15 reprises cette saisons à Valenciennes. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les pensionnaires de L2, le joueur est redoutable au marquage et plutôt habile dans la relance. Un bon pari à tenter. Petit souci, FM précise qu'Arsenal et Leicester sont également sur les rangs, ce qui risque de compliquer la tâche du Racing, même si lui pourrait garantir du temps de jeu à Doukouré…

According to @footmercato, #Arsenal & Leicester are among the clubs showing interest in Valenciennes' 17-year-old central defender Ismaël Doukouré.