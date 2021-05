RC Strasbourg : Laurey lèvera le voile sur son avenir dimanche soir... ou pas

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Le RC Strasbourg devant encore assurer son maintien lors d'une confrontation directe face au FC Lorient dimanche (21h), ne comptez pas sur Thierry Laurey pour évoquer son cas personnel. En fin de contrat, le technicien alsacien a balayé la question en conférence de presse : « Ma dernière ? C'est vous qui le dites. Je n'ai aucune info à donner. Moi, je prépare un match. Il faut que vous compreniez ça. Je vous répondrais à la conférence d'après-match, si tout va bien... »

Face aux médias avant ce choc face aux Merlus, le RCSA avait aussi choisi d'envoyer un autre taulier, l'expérimenté gardien japonais Eiji Kawashima... Et ne comptez pas non plus sur lui pour faire part de ses états d'âme malgré sa fin de contrat au 30 juin : « C'est mieux de poser la question au club. Aujourd'hui, on est concentré que sur le match de dimanche. Nous verrons après. Il n'y a pas que moi, beaucoup de joueurs (8) sont en fin de contrat. Nous sommes vraiment focalisé, tous ensemble, sur le maintien ».

Comme vous l'aurez compris, c'est un Strasbourg en mode commando qui reçoit Lorient à la Meinau.