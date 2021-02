RC Strasbourg – Mercato : Mohamed Simakan va signer à Leipzig... pour l'été prochain !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Actuellement blessé au genou et sur le flanc jusqu'au milieu du mois de mars, Mohamed Simakan (20 ans) va bel et bien régler son départ du RC Strasbourg cet hiver. Comme le rapporte RMC Sport et plus particulièrement leur spécialiste Mercato Loïc Tanzi, le RB Leipzig et le Racing ont trouvé un accord sur la base d'un transfert avoisinant les 15 M€.

Sous réserve à ce qu'il satisfasse à sa visite médicale, le défenseur marseillais s'engagera pour un transfert qui ne prendra effet qu'au 1er juillet prochain. D'ici là, Mohamed Simakan finira la saison avec Strasbourg.