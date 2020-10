RC Strasbourg - Mercato : pourquoi Thierry Laurey a opté pour Habib Diallo

Habib Diallo ne devrait pas débuter la rencontre contre l’OL (13h). L’Équipe affirme que le nouvel attaquant du RC Strasbourg sera sur le banc au coup d’envoi mais pourrait entrer en cours de jeu selon la physionomie du match. Il faut dire que Thierry Laurey sait de quoi est capable son nouveau buteur, arraché au FC Metz en toute fin de mercato.

« Quand vous avez été capitaine de Metz, c’est que vous n’avez pas peur des responsabilités. En discutant avec lui, on sent vite qu’il y a une vraie personnalité derrière ce physique, apprécie l’entraîneur du RC Strasbourg. C’est un joueur de surface, capable de faire trembler les filets avec la moindre miette. C’est important, surtout dans cette période où on a du mal à conclure. »

Diallo peut s'accorder avec Ajorque

Le coach du RCSA est d’ailleurs persuadé que « ça peut matcher » avec Ludovic Ajorque. « Ludo aime bien participer au jeu et se retrouver dans la surface, mais il décroche souvent, alors que, Habib, on va surtout lui demander d’être présent sur la pointe de l’attaque, précise-t-il. Il a un profil assez athlétique, qui peut jouer seul devant, à deux attaquants, ou éventuellement excentré. »