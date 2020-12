RC Strasbourg – Mercato : Simakan ne compte pas se précipiter pour partir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Dans les semaines qui viennent, le Mercato va permettre à la Ligue 1 de renflouer des caisses bien vides. Et le RC Strasbourg pourrait être en première ligne. Le club alsacien dispose d'un actif de choix avec Mohamed Simakan, particulièrement courtisé par le Milan AC.

Après la défaite face au PSG, le défenseur alsacien a néanmoins assuré qu'un départ n'était pas une obsession, alors qu'il se sent très bien à Strasbourg. « Aujourd'hui ce que je peux vous garantir c'est que je suis strasbourgeois. Je suis très heureux ici. C'est un club qui me fait grandir. Aujourd'hui je suis titulaire et je vais devoir monter au coach que j'ai encore ma place », a déclaré Simakan.

Simakan fait confiance en son club

Bien conscient que les semaines à venir vont être agitées, le jeune défenseur fait désormais confiance en dirigeants pour que les choses soient gérées de la meilleure manière possible. « On fait au mieux. Ce sont des choses que l'on va voir avec le club. On ne sait pas ce qui peut arriver, c'est le destin. On va gérer ça au mieux en tout cas ».