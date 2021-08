RC Strasbourg - Mercato : Stéphan a refusé un ancien buteur de l'ASSE et du LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

En fin de saison dernière, Kévin Mirallas, qui sortait d'une expérience en Turquie, à Gaziantep, avait déclaré lors d'une interview à beIN qu'il aimerait bien revenir en France. Et pourquoi pas à Saint-Etienne, par où il est passé entre 2008 et 2010. Une piste pas validée par Claude Puel, lancé dans un projet jeunes et qui fait la chasse aux gros salaires.

Ça n'a pas empêché son agent de le proposer à d'autres écuries hexagonales. Selon le compte Twitter MSV Foot, le RC Strasbourg a été sondé pour le Belge de 33 ans, qui était même prêt à faire des sacrifices financiers. Mais Julien Stéphan n'a pas donné suite, et pour cause, puisqu'il s'apprêtait à faire revenir au bercail Kévin Gameiro (34 ans). Du coup, Mirallas serait aujourd'hui proche d'Anderlecht.

