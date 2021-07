RC Strasbourg - Mercato : Stéphan drague un ancien taulier de l’OM et de l’OL

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Julien Stéphan veut remplacer Stefan Mitrovic et ne manque pas d’idées pour parvenir à ses fins. Selon le compte MSV Foot, le nouvel entraîneur du RC Strasbourg serait intéressé par le profil d’un certain Nicolas Nkoulou.

Libre de tout contrat, l’ancien défenseur camerounais de l’OL et de l’OM est désormais âgé de 31 ans et a l’avantage non négligeable de compter pas moins de 252 matchs en Ligue 1.

Pour stabiliser la défense du RC Strasbourg la saison prochaine, il faudra peut-être bien cela. Reste à savoir si l’idée de revenir en L1 pourrait plaire à Nkoulou.

Nicolas N’Koulou est libre de tout contrat, Strasbourg serait intéressé par l’ancien de Monaco, Lyon, Marseille ou plus récemment Torino.



Âgé de 31 ans, le Camerounais compte 252 matchs en Ligue 1. #RCSA #Ligue1UberEats #Torino pic.twitter.com/Q6iIPoQksG — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 23, 2021