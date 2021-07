RC Strasbourg - Mercato : Stéphan fait part de ses attentes niveau recrutement

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Julien Stéphan était en conférence de presse mardi. Et comme le souligne le quotidien gratuit 20 Minutes, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a répondu à toutes les questions, même celles concernant le recrutement, contrairement à son prédécesseur, Thierry Laurey.

Après s’être félicité de l’arrivée de Daniel Congré (« C’est un joueur très expérimenté avec une très bonne mentalité et polyvalent »), Stéphan a rappelé à ses dirigeants qu’il attendait d’autres nouvelles têtes : « On a besoin de compléter l’effectif, de recruter sur la ligne défensive et quelques profils offensifs, surtout des joueurs de couloir. On table sur un effectif de 16, 17, 18 joueurs aguerris ». Marc Keller et ses collaborateurs savent à quoi s’en tenir !

