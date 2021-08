RC Strasbourg - Mercato : Stéphan peut dire adieu à un coéquipier de Gignac et Thauvin

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

À en croire les informations du 10 Sport, le Stade Rennais et le RC Strasbourg surveilleraient de près la situation du défenseur central des Tigres, Carlos Salcedo, coéquipier d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec le club mexicain, l'ancien joueur de la Fiorentina et de l'Eintracht Francfort voudrait revenir en Europe.

Mais selon les indiscrétions du journaliste de L'Equipe, Cyril Olivès-Berthet, le RCSA n'aurait pas les moyens de s'offrir l'international mexicain de 27 ans, dont le prix aurait été fixé à 5 millions d'euros par les Tigres. Le club alsacien doit donc s'orienter sur une autre cible pour renforcer sa défense centrale.

Le @RCSA ne peut pas recruter Carlos Salcedo : Tigres demandent 5M€ et le RCS ne veut pas payer cela. Next. — Cyril Olivès-Berthet (@CyrilOlives) August 15, 2021