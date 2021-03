RC Strasbourg - Mercato : un ancien club pourrait faire de l'œil à Thierry Laurey

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Ce n'est pas la première fois que l'avenir de Thierry Laurey fait parler du côté de Strasbourg. Sauf que là, deux noms d'entraîneurs ont filtré pour le remplacer : Rémy Garde et Jocelyn Gourvennec seraient suivis par Marc Keller si jamais le président du RCSA estimait que c'était le bon moment pour se séparer après cinq années de vie commune.

Mais qu'on se le dise : l'ancien milieu de terrain pourrait aussi avoir envie d'ailleurs. Surtout que l'un de ses anciens clubs, Montpellier, n'est pas certain de conserver Michel Der Zakarian. L'ancien Nantais et le président du MSHC se sont rencontrés hier pour évoquer une prolongation mais, selon L'Equipe, ils auraient décidé de se revoir à la mi-avril pour trancher. En attendant, chacun étudie ses possibilités, au cas où… Laurey à Montpellier, ça aurait du sens, lui qui y a passé huit ans comme joueur et dont les méthodes collent avec celles du club héraultais.