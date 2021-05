RC Strasbourg - Mercato : un bon plan gratté du côté des Girondins ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Après une saison très difficile, c'est l'heure du changement au Racing Club de Strasbourg. Thierry Laurey est parti et de nombreux joueurs devraient l'imiter. L'effectif ayant permis de remonter dans l'élite puis de remporter la Coupe de la Ligue pour renouer avec l'Europe a besoin d'être renouvelé. Cela implique beaucoup de départs mais également énormément d'arrivées.

Au rayon des recrues, Les Dernières Nouvelles d'Alsaces annoncent que les dirigeants alsaciens lorgneraient Youssouf Sabaly. A 27 ans, le latéral droit est en fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux. Titularisé à 33 reprises en Ligue 1 cette saison, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives au sein d'un collectif en crise. Cela fait huit ans qu'il joue au plus haut niveau, entre Evian-TG, le FC Nantes et le FCGB, sans compter qu'il est international sénégalais. Une belle prise, donc, mais attention : Montpellier et des clubs turcs le suivent également.