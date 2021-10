RC Strasbourg – Mercato : un joueur du Racing rejoint Laurey au Paris FC ! (officiel)

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

En manque de temps au RC Strasbourg, Mahamé Siby (25 ans) va retrouver Thierry Laurey, son ancien coach en Alsace, du côté du Paris FC, en L2. Le joueur est prêté pour la saison, en qualité de joker.

« J’ai senti une grosse volonté du Paris FC de me recruter, confie-t-il sur le site du club parisien. J’étais à la recherche de temps de jeu et je rejoins un club ambitieux où je connais bien le staff. Le Paris FC possède de très belles infrastructures et cela a joué dans ma décision de signer ici, tout comme le fait de jouer pour le club de la Capitale. J’ai grandi en région parisienne et je vais pouvoir jouer devant mes proches, ce sera une motivation supplémentaire ».