RC Strasbourg - Mercato : une révélation de L2 pourrait débarquer pour 0€ cet été !

Comme bon nombre d'équipes, le RC Strasbourg ne disposera pas de beaucoup de moyens pour reconstruire et partir sur un nouveau cycle à l'été 2021. Thierry Laurey partant, plusieurs autres cadres également sur le départ, le futur coach du Racing aura fort à faire pour rebâtir... Mais sa cellule de recrutement travaille déjà en amont à lui ramener de bons joueurs.

Concurrence française, turque et espagnole pour Semedo

Comme le rapporte Foot Mercato, le RC Strasbourg fait partie des clubs intéressés pour récupérer Willy Semedo (Grenoble, 27 ans), l'un des bons joueurs de Ligue 2 cette saison. Arrivé en 2019 de Poli Iasi en Roumanie après des aventures en Belgique et à Chypre, l'ailier cap-verdien réalise une saison très honnête dans l'antichambre de l'élite (34 matchs, 6 buts, 2 passes décisives) et arrive en fin de contrat dans l'Isère.

Actuellement focalisé sur la course à la montée en L1, Willy Semedo ne se prend pour l'heure pas la tête sur son avenir même s'il ne voit aucune offre venir de la part du GF38. Il faut dire qu'en plus du RCSA, le Toulouse FC, les turcs de Göztepe et Kasimpasa ainsi que Majorque ont tous des vues sur le natif de Montfermeil. De quoi envisager l'avenir plus sereinement.