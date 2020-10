RC Strasbourg – OL (2-3) : Laurey regrette les ratés avant la mi-temps, Ménès ne l'épargne pas

C'est un nouveau résultat frustrant pour le RC Strasbourg ce dimanche. Malgré une réaction qui « a été bonne en seconde période » du propre aveu de Thierry Laurey, avec notamment un Habib Diallo qui a « apporté un plus », les Alsaciens se sont rapidement mis une épine dans le pied.

Thierry Laurey, après la rencontre, a en effet souligné à quel point la première période ratée de ses hommes avait pesé lourd face aux joueurs de Rudi Garcia. « La première période ne correspondait pas à ce que l’on souhaitait alors que l’entame avait été dynamique. Tant que l’on encaissera 3 buts par match, ce sera difficile de gagner. C’est dommage de se mettre un handicap pareil. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Il faut être plus concentrés, plus rigoureux. On doit retrouver nos vertus et rester unis », a estimé le coach strasbourgeois.

Ménès tacle la compo de Laurey

Ce dernier doit néanmoins composer avec de nombreuses critiques qui s'élèvent et notamment celles de Pierre Ménès. Une nouvelle fois, le consultant du CFC n'a pas manqué de pointer du doigt la composition alsacienne qu'il estime mauvaise. « Donc Strasbourg joue à domicile à 6 défensifs et se fait contrer en moins d’un quart d’heure. Drôlement utile », a d'abord ironisé Pierre Ménès. Avant d'enchaîner un peu plus tard. « Faire entrer un attaquant et tout changer à la 36eme minute . Quel aveu d’incompétence », a taclé le consultant Canal Plus.

Donc Strasbourg joue à domicile à 6 défensifs et se fait contrer en moins d’un quart d’heure. Drôlement utile — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 18, 2020