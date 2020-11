RC Strasbourg – OM (0-1) : Simakan dépité après le penalty non sifflé en toute fin de match

En toute fin de match, lors de la victoire de l'OM sur la pelouse du RC Strasbourg, une action litigieuse a rendu les Alsaciens rouges de colère, notamment Stefan Mitrovic. Après un contact avec Jordan Amavi dans la surface, Kevin Zohi s'est effondré sans que l'arbitre de la rencontre ne trouve à y redire.

Alors que la situation semblait au moins litigieuse, Johann Hamel a choisi de ne même pas consulter le VAR, sans doute conseillé par le car qui a peut-être estimé que l'attaquant strasbourgeois a buté de lui-même sur le pied du défenseur marseillais.

Simakan voulait que l'arbitre regarde au moins l'image

Ce n'est évidemment pas l'avis des Strasbourgeois et notamment de Mohamed Simakan. Après le match, au micro de Telefoot, le jeune défenseur s'est montré dépité. « On ne comprend pas qu'il ne soit pas au moins allé consulter les images. Il était nécessaire de regarder la VAR. Et dans ce cas il n'y a pas de débat il y a penalty », estime Simakan, soulignant que Amavi « ne touche pas le ballon ». Une décision qui va forcément frustrer les hommes de Thierry Laurey.