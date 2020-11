RC Strasbourg – OM (0-1) : Villas-Boas félicite la tactique alsacienne

C'est un André Villas-Boas passablement irrité qui s'est présenté en conférence de presse hier soir dans les entrailles de la Meinau. L'entraîneur de l'OM commence à en avoir marre des critiques des médias à l'encontre du niveau de jeu de son équipe. Il venait d'ailleurs de s'emporter contre Téléfoot et il allait aussi passer ses nerfs sur l'envoyé spécial de L'Equipe. Mais au milieu de toute cette agitation, il a quand même pris le temps de féliciter Thierry Laurey et son adjoint Jean-Marc Kuentz pour la tactique employée par le Racing.

"Ils ont fait ce que Porto nous a fait"

"Strasbourg a été très bien, ils ont fait ce que Porto nous a fait, les deux lignes de quatre. On était trop ensemble, on a eu du mal à contrôler, à avoir la possession dans le losange. On n’a pas joué assez vite, on a cherché le dos des défenseurs sans succès. On a essayé avec Sanson de couper dans le dos du latéral, ça a un peu amélioré les choses."

"Mais c’est seulement quand on revient en 4-2-3-1 qu’on trouve un peu plus de combinaisons. Jusqu’à ce moment-là, Strasbourg a été fort, mais on s’est amélioré avec les entrées de Dario (Benedetto) et Morgan (Sanson). Sans Ajorque, Strasbourg n’a pas pu jouer en 5-3-2. C’est l’équipe avec le plus grand ratio de centres dans la Ligue et on a bien contrôlé à ce niveau."