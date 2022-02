RC Strasbourg, OM : Julien Stéphan encense Lucas Perrin

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Prêté par l'OM au RC Strasbourg (avec une option d'achat à 1,5 M€), Lucas Perrin (23 ans) est devenu un titulaire indiscutable avec l'actuel 4e de L1. Mieux : hier, le défenseur a inscrit un joli but en reprenant de volée un coup franc tiré dans la boîte, après avoir déjoué la surveillance d'Eliaquim Mangala. Son 2e but en L1. « Lucas n'avait pas beaucoup de temps de jeu à Marseille, a commenté Julien Stéphan. Il arrive à enchaîner les performances. C'est sa vraie première saison en L1, comme Nyamsi, et tous deux peuvent s'exprimer. »

Et à l'ancien rennais d'ajouter : « Lucas a en plus une très bonne mentalité. Il met l'ambiance, il est toujours joyeux tout en étant sérieux. »