RC Strasbourg, OM – Mercato : Kenny Lala fait quelques annonces pour son futur

Un temps cité à l'OM, Kenny Lala (29 ans) défend toujours les couleurs du RC Strasbourg. En fin de contrat en juin, l'ancien joueur du VAFC et du RC Lens ne prolongera probablement pas son bail en Alsace. Lancé en conférence de presse sur son avenir, le latéral droit s'est dit serein.

« Je ne me prends pas la tête. Je sais que les performances feront mon avenir. Je dois être performant pour avoir un bel avenir. Si je suis bon, il y a de fortes chances que j'ai de bonnes choses. Si je suis mauvais, ce sera plus compliqué. On rentre dans une période compliquée hors football. On prendra les choses comme elles viennent et on les acceptera », a-t-il fait savoir ce vendredi en conférence de presse.

La tendance n'est pas à une prolongation

Une prolongation au Racing est-elle possible ? Kenny Lala botte en touche : « Franchement, je ne sais pas. Cela fait déjà quatre ans que je suis là. Le maximum que j'ai fait dans un club c'était quatre ans. Franchement, je ne sais pas. C'est compliqué de se projeter. J'ai aussi des objectifs personnels. J'arrive à un âge, j'aimerais bien jouer certaines compétitions. On verra ce qui va venir (…) On verra en juin. Ce qui est sûr, c'est que je suis là jusqu'en juin. Je ne veux pas partir en laissant le club en mauvaise posture. Je sors de quatre années en Ligue 1 et je veux que ce soit quatre bonnes années ». Message passé.