RC Strasbourg, OM, Stade Rennais – Mercato : Gameiro a déjà conquis la Meinau, Stephan et Perrin aussi !

Pour son dernier match de préparation, le RC Strasbourg a battu Fribourg (2-1) cet après-midi à la Meinau. Et Kévin Gameiro, de retour en Alsace, a marqué. C'est lui qui a ouvert le score, en devançant la sortie du gardien allemand sur une passe en profondeur. Majeed Waris a inscrit le second but du Racing. A noter encore le bon match de Lucas Perrin, prêté par l'OM, et l'ovation réservée par la Meinau à Julien Stephan, le nouveau coach alsacien. Une belle façon de préparer la venue d'Angers le dimanche 8 août (15 heures).

Et le voilà déjà le 18ème but de Gameiro avec le Racing #RCSASCF pic.twitter.com/Zc707IbdUW — Félix (@FlixHz) July 31, 2021