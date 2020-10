RC Strasbourg : pas de report pour le Racing face à Reims

Comme nous vous le relayions hier, avant que le RC Strasbourg ne confirme l'information, Thierry Laurey, son adjoint Fabien Lefèvre ainsi que le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou sont assignés à domicile depuis mercredi car positifs au Covid-19.

Avec ce placement en isolement et face à l'impossibilité de disposer de son coach principal et du premier adjoint, le RCSA avait la possibilité de saisir la Commission Covid de la LFP pour réclamer le report de la rencontre Reims – Strasbourg dimanche (15 heures).

Si les clauses particulières du règlement permettent une réclamation, le Racing n'en fera pas usage. En effet, Strasbourg ira au Stade Delaune avec le second adjoint Jean-Marc Kuentz comme entraîneur principal. Coordinateur sportif du RCSA, Kader Mangane a confirmé que le staff avait toute confiance en l'intéressé pour gérer : « No stress, on sait gérer maintenant. Il n'y a pas de panique à bord », a assuré à L'Equipe l'ancien défenseur. Rappelons que le club alsacien avait été l'un des plus durement touché durant l'été avec 10 cas durant la préparation en juillet dernier.