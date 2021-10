RC Strasbourg : Pierre Ménès voit une qualité très convoitée dans le 11 de Stéphan

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Même s’il a perdu de manière frustrante à Rennes dimanche pour le compte de la 11e journée de L1 (0-1), le RC Strasbourg reste sur un début de saison encourageant. Pour preuve, même Pierre Ménès n’a presque que des bonnes choses à dire sur le club alsacien... qu’il voit bien mieux depuis le départ de Thierry Laurey conjugué à son remplacement par Julien Stéphan. Aux yeux de l’ancien journaliste de Canal+, c’est la ligne d’attaque du RCSA qui impressionne le plus cette saison sur le papier.

« Ils pratiquent un jeu attrayant »

« Là, ils ont perdu à Rennes sur un but non valable et ce n’était pas un match génial de leur part, avec une défense tout le match et de grandes difficultés sur corners. Mais c’est une équipe qui a une ligne d’attaque assez inespérée, a-t-il analysé sur son blog. Posséder Ajorque, Diallo et Gameiro dans son effectif, c’est quand même assez incroyable. Et c’est une équipe qui joue bien avec Stéphan, mieux qu’avec Laurey ce qui n’est pas très difficile. Ils pratiquent un jeu attrayant donc, lui, ils peuvent surprendre cette saison en L1. »

