RC Strasbourg - PSG (1-4) : Laurey a pointé un secteur défaillant

Thierry Laurey n'était pas satisfait hier après la déroute du RC Strasbourg à la Meinau (1-4) face au PSG. Non pas que l'entraîneur alsacien espérait faire tomber l'ogre qatari mais il avait mis en place un plan de jeu avec ses troupes qui n'a pas été respecté, notamment à cause d'erreurs de concentration. C'est ce qu'il a regretté en conférence de presse après le match…

"On n'a pas fait ce qu'on aurait aimé faire, notamment sur le plan défensif"

"On a fait des grosses erreurs défensives. On a offert trois buts. On savait que si on facilitait la tâche des Parisiens, on allait être punis car, en ce moment, ils sont très efficaces. Matz (Sels) prend trois buts en première période mais n'a pas un seul arrêt à faire... C'est ça le très haut niveau et, si tu veux espérer rivaliser, il ne faut pas faire ça. La seconde période était de meilleure facture, avec un esprit un peu différent. On a réussi à faire des choses plus intéressantes."

"Pour battre Paris, il faut que Paris y mette du sien, sinon c'est très difficile... On a touché le poteau, on a eu des situations de contres intéressantes. On n'a pas fait ce qu'on aurait aimé faire, notamment sur le plan défensif, c'est ça le regret. On a fait des erreurs, mais on n'a pas lâché. Il y a des choses à retenir. Si tu veux gommer la différence de niveau, il faut surperformer et aujourd'hui on n'a pas surperformé, notamment sur le plan défensif."