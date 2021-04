RC Strasbourg – PSG (1-4) : les Tops et les Flops du match côté Racing

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le RC Strasbourg s'est logiquement incliné face au PSG ce samedi. Côté alsacien, Adrien Thomasson a été le premier en action avec une superbe frappe qui a échoué sur le poteau droit de Keylor Navas (9e). Sur son flanc droit, Frédéric Guilbert, la recrue hivernale du Racing, prêté par Aston Villa, a confirmé ses bonnes dispositions en se montrant disponible et costaud. C'est sur l'un de ses centres qu'Habib Diallo aurait pu réduire le score s'il n'avait pas raté sa tête (31e).

Sels impuissant, Sahi se révèle

L'attaquant sénégalais a été assez éteint. Et dans ses cages, Matz Sels, pour son 2e match depuis son retour à la compétition, n'a pas été décisif. Trompé entre ses jambes sur le but de Mbappé, il n'a rien pu faire sur la jolie frappe de Sarabia, celle de Kean et encore moins sur le somptueux coup franc de Paredes. Parmi les satisfactions, on peut citer le match solide de Lamine Kone, qui n'a rien lâché face à Mbappé, même si l'attaquant parisien a déjoué sa surveillance sur son but. Et bien sûr le jeune malien Moïse Sahi, buteur sur son premier ballon, à son entrée en jeu, sur un service de Jean-Ricner Bellegarde, en devançant Danilo pour couper au premier poteau le centre de l'ancien lensois.