RC Strasbourg, PSG : Laurey a aussi son Mbappé

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le RC Strasbourg relève la tête après un début de saison catastrophique et Habib Diallo, arrivé du FC Metz, n'y est pas étranger. Le Sénégalais totalise déjà deux buts et une passe décisive en deux matches sous le maillot alsacien. Des stats dignes de Kylian Mbappé, Neymar ou Wissam Ben Yedder.

14 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison dernière pour Diallo

Comme le souligne le site de la LFP, Diallo, avec 14 buts et 4 passes décisives, est impliqué dans 18 buts depuis le début de la saison dernière. Et seuls les deux parisiens et le monégasque ont fait mieux sur la période.