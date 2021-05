RC Strasbourg : sans filtre, Laurey a listé les maux de son équipe

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Avec sa victoire sur les Girondins de Bordeaux (3-0) hier, le FC Nantes est revenu à un point du RC Strasbourg. Il y a donc urgence chez les Alsaciens au moment de recevoir Montpellier. Ils doivent impérativement s'imposer ce dimanche, même si leur entraîneur, Thierry Laurey, a pointé leurs insuffisances du moment, et elles sont nombreuses…

« On a trop de problèmes de concentration. Ces derniers temps, c’est moins huilé techniquement. Il y a beaucoup trop de déchet dans notre jeu, autant dans les projections vers l’avant que dans les relations entre le centreur et le receveur. Surtout, on accomplit trop d’effort dans la récupération du ballon pour le rendre aussi facilement à l’adversaire ! La pression, on vit avec, on n’est plus dans la psychologie. On doit prendre notre destin en main et avancer. »