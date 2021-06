RC Strasbourg, Stade de Reims : Laurey et Guion à la bagarre pour un banc de L2

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Thierry Laurey et David Guion sont libres comme l’air et ont encore beaucoup de temps pour trouver un nouveau challenge. Vu leur capacité à faire du bon travail sur les bancs respectifs du RC Strasbourg et du Stade de Reims ces dernières années, la tâche ne devrait pas être trop compliquée.

Pour l’heure, les deux techniciens sont entrés dans une concurrence frontale pour rebondir la saison prochaine en visant un avenir au Toulouse FC, récemment battu par le FC Nantes en barrage (1-2, 1-0).

Garande évincé par le TFC ?

« Une lutte David Guion-Thierry Laurey à Toulouse en cas de départ de Patrice Garande. Les deux coachs sont dans les tuyaux », a ainsi fait savoir l’insider Mohamed Toubache-Ter hier soir sur son compte Twitter. Damien Comolli devrait trancher dans les jours prochains.