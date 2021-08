RC Strasbourg, Stade Rennais : Ménès se défend d'avoir retourné sa veste avec Stephan

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Pierre Ménès maintient soutenir Julien Stéphan ! Mohamed Toubache-Ter semble vouloir se payer la tête de Pierre Ménès. L’insider a notamment pointé du doigt l’ancien consultant du Canal Football Club qui aurait vivement critiqué Julien Stéphan alors entraineur du Stade Rennais pour au final retourner sa veste une fois l’entraineur passé au Racing.

Contacté par Alsa’Sports, Pierre Ménès a tenu à répondre à ces accusations. « J’en ai marre de tous ces mensonges qui circulent à mon égard. C’est facile d’écrire de telles choses et de me bloquer pour que je ne puisse pas répondre. Cependant, je ne peux pas laisser dire n’importe quoi. D’autant plus que Julien Stéphan n’était pas dans le vestiaire après la rencontre. J’allais dans le vestiaire strasbourgeois bien avant que Julien Stéphan ne soit l’entraîneur du Racing. Je précise avant tout que Julien Stéphan est l’entraîneur de mon club de cœur et que celui-ci est présidé par mon meilleur ami. À partir de là, il a tout mon soutien. Il faut arrêter avec les mensonges ! ». Vous l’aurez compris, Mohamed Toubache-Ter et Pierre Ménès, eux, ne feront pas copain copain que ce soit sur les réseaux ou en réel.

