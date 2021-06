RC Strasbourg, Stade Rennais - Mercato : le ménage de Stéphan au Racing se poursuit

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Après une saison aussi difficile que celle connue par le Racing Club de Strasbourg, passé pas loin de barrages (15e à deux longueurs de Nantes, 18e), une grande lessive s'imposer. C'est pourquoi Thierry Laurey, qui a porté les Alsaciens de la Ligue 2 à l'Europe en passant par le Stade de France, a été remplacé par Julien Stéphan.

L'ancien Rennais a des exigences et a débuté l'opération dégraissage. Qui se fiche visiblement des statuts des joueurs. Ainsi, Foot Mercato nous apprend que Stefan Mitrovic, arrivé au RCSA en 2018, pourrait être transféré cet été. Le défenseur central de 31 ans est sous contrat jusqu'en 2022 et il ne sera pas prolongé. C'est donc le moment où jamais pour récupérer une indemnité. Il bénéficierait de touches en Espagne et en Arabie Saoudite, où Al-Batin est entraîné par un compatriote (Aleksandar Veselinovic). Une page se tourne vraiment à Strasbourg !

Stefan Mitrovic pourrait quitter Strasbourg cet été. Ça se confirme ⁦@Mickael75902889⁩ 🤔😉 Si pas prolongé faut vmt le vendre #mercatorcsa #mercatostrasbourg https://t.co/QGP7BDvrGo — 🍺⚽️🥨Pascal🥨⚽️🍺 (@pakitooo67) June 15, 2021