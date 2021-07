RC Strasbourg : Stéphan a imposé une révolution en interne, le vestiaire est sous le choc !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Voir Julien Stéphan débarquer au RC Strasbourg pour succéder à Thierry Laurey en a surpris plus d’un à l’intersaison. Connu pour sa rigueur au Stade Rennais, le fils de Guy est arrivé en Alsace avec une méthode bien à lui et déjà éprouvée du côté de la Piverdière.

« Il y a encore moins de choses laissées au hasard. Honnêtement, on est surpris et choqués », témoigne Dimitri Liénard dans L’Équipe. Ce sentiment de perfectionnement s’est encore accentué jeudi dernier avec l’arrivée de Grégory Dupont en tant que consultant performance.

Du coup, Liénard prend encore plus de plaisir qu’avant, notamment grâce à un travail axé essentiellement autour du jeu et du ballon. « Je me régale, s’exclame-t-il. Tous les jours, tu sors avec le sourire. C’est dynamique, plaisant. Il peut n’y avoir que du ballon, mais attention, on sort essorés ! C’est intense. Je ne nous pensais pas capables de faire ça. Même moi, à 33 ans, je progresse encore. Et son discours, ses attentes, c’est carré. Personne ne bronche. Il y a une grosse adhésion. »

