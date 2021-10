RC Strasbourg : Stéphan a un atout redoutable venu du Stade Rennais contre l’ASSE

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le RC Strasbourg est sur la pente ascendante. Après un début de saison délicat, l’équipe drivée par Julien Stéphan a réussi à redresser la barre pour se replacer à la 12e place du classement de Ligue 1. Dimanche, la réception de l’ASSE sonne comme une confirmation dans une Meinau qui devrait encore être au rendez-vous (15h). Pour ce faire, le club alsacien dispose avec Rudy Cuni d’un analyste vidéo très complémentaire de Stéphan depuis leur collaboration au Stade Rennais.

« Là, je viens de finaliser Saint-Étienne »

« Julien Stéphan est un coach qui travaille énormément avec les aspects vidéos, tactiques et datas, il m'a totalement intégré dans le staff dès son intronisation, a-t-il déclaré dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. C'était naturel de partir avec Julien à Strasbourg. Je suis présent à toutes les séances d'entraînement, tablette en mains pour piloter un drone. Mon pain quotidien, c'est l'analyse de l'adversaire. Là, je viens de finaliser Saint-Étienne et je vais basculer sur Rennes. Les jours de match, je prends place en tribunes. En une période, on est capable de proposer un mini-montage avec les images fournies au club. Si quelque chose qu'on n'a pas prévu se passe, il faut qu'on ait l'opportunité de le régler à la mi-temps. Si Julien avait prévu un plan de jeu et que ça fonctionne, je peux insister là-dessus. »

