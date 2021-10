RC Strasbourg : Stéphan a un objectif très ambitieux pour une partie de son effectif

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Retrouvailles chargées d'émotion pour Julien Stéphan et le Stade Rennais cet après-midi. Le désormais entraîneur du RC Strasbourg a passé deux saisons et demie en Bretagne, de décembre 2018 à début mars 2021, remportant la Coupe de France et qualifiant le club pour la première fois pour la Champions League. Mais passé le stade du sentiment, il s'agira pour les Alsaciens de confirmer leur belle victoire sur Saint-Etienne (5-1).

Et pour cela, il faudra que le Racing remporte la bataille du milieu de terrain, un secteur clef pour Julien Stéphan. "Je demande beaucoup à mes milieux, qui doivent à la fois courir, être justes techniquement et maîtriser l'animation, a-t-il dit à L'Equipe. Face à des défenses renforcées, plus on se projette vers la surface, plus on a de chances d'être décisifs. La concurrence est saine. Comme il y a de la rotation et du coaching, ils peuvent se lâcher. L'objectif est de transformer tous ces bons joueurs en très bons, ce qui passe par de la régularité."

