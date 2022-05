RC Strasbourg : Stéphan déplore deux forfaits et un incertain pour l'OM

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Le RC Strasbourg se déplace ce samedi sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, et tentera de conserver sa 5e place au classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence.

"L'OM connaît les matchs couperets"

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de ce choc, Julien Stéphan a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre. "Maxime Le Marchand va s’entraîner aujourd’hui (jeudi). On n’a pas de signaux pour l’instant nous laissant penser qu’il sera out. Habib Diarra et Moïse Sahi sont forfaits. Pour le reste, rien à signaler", a annoncé l'entraîneur alsacien devant les médias avant de s'exprimer sur l'OM.

"L’OM connaît les matchs couperets. Ils ont l’ambition de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont changé leur fusil d’épaule en cours de saison en s’appuyant sur une grosse possession de balle. Ils sont aussi très solides. Même si Dimitri Payet est un très grand joueur, ils ont d’autres très grands joueurs. Ne vous en faites pas pour Marseille, ils auront une équipe compétitive samedi."

