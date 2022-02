Stéphan s’affiche avant Nantes, Ben Arfa a éloigné une recrue, Ekitike a tranché

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Stéphan annonce la couleur

Invité sur France Bleu Alsace, le coach du RC Strasbourg Julien Stéphan est revenu sur les avis que suscitent les performances de ses joueurs : « Je laisse les gens penser ce qu'ils ont envie de penser, et plus ils y pensent, plus ils nous portent et nous poussent. On va les laisser nous porter et nous pousser le plus loin possible, a-t-il affiché avant de recevoir le FC Nantes dimanche en L1 (15h). Il y a Lille, Lyon, Monaco. On se dit que ça serait un exploit exceptionnel de garder au moins une de ces trois équipes-là derrière nous. Mais on va lutter avec nos armes, nos forces, notre envie, notre enthousiasme le plus longtemps possible. »

Ekitike pas emballé par Newcastle

RMC Sport donne les dessous du dossier Hugo Ekitike. Dès le début du mercato, les contacts ont existé entre Newcastle et le Stade de Reims, avec un accord trouvé autour de 40 millions d'euros (bonus compris). En dépit de cet accord, le club champenois voulait se faire prêter l’attaquant de 19 ans jusqu'à la fin de la saison. « Le joueur lui n'a pas été emballé par le projet Newcastle, encore moins par une arrivée en cours de saison, qui plus est dans un club qui n'est pas assuré d'être en Premier League la saison prochaine, ajoute la radio sportive. Le joueur attire les convoitises d'autres écuries européennes. Reims n'a pas voulu forcer le transfert et a décidé de respecter le choix du joueur qui est de ne pas se rendre dans le nord de l'Angleterre. »

Lille a recruté Ben Arfa, pas Wilshere

Dans son édition du jour, L’Équipe raconte certaines coulisses du mercato hivernal. On apprend notamment que Jack Wilshere (30 ans) a été proposé par ses agents au LOSC, pensant que le club du Nord, qui affrontera Chelsea en 8es de finale de la Ligue des champions, serait une vitrine merveilleuse pour l'ancien Gunner. Ils étaient même disposés à ce que le milieu de terrain anglais soit mis à l'essai pour prouver qu'il est en forme. « Lille, qui avait recruté Hatem Ben Arfa entre-temps, n'a pas montré d'intérêt pour cette proposition », fait savoir le quotidien sportif. Wilshere, qui s'entraîne avec Arsenal, cherche encore un club qui veut bien de lui...

