RC Strasbourg : Stéphan met la pression avant le derby contre Metz

Avec une victoire contre Brest (3-1), un nul face à Troyes (1-1) et trois défaites (Angers, Paris et Lyon), le RC Strasbourg connaît un début de saison compliqué, qui le voit pointer à la 15e place. Et voilà que se profile le derby de l'Est contre le FC Metz vendredi. Une affiche qui pourrait constituer un premier tournant dans la saison alsacienne. Julien Stéphan en a conscience. Hier en conférence de presse, il a expliqué :

« Même s’il ne vaut que 3 points, on connaît l’importance de ce match. C’est une rencontre particulière. D’autant plus que la saison dernière, les supporters n’avaient pas pu venir au stade. Metz a des caractéristiques athlétiques bien marquées. C’est une équipe puissante. Il y a de la matière dans cette équipe. Ils n’ont pour l’instant pas eu trop de réussite mais le classement actuel ne veut pas dire grand-chose. »

"On va tout faire pour bien préparer ce derby"

« On doit gagner en solidité défensive, être plus hermétiques et être moins souvent menés au score. Offensivement, on se créé des occasions, on a des possibilités. Et c’est plutôt positif. Je ne veux pas rajouter de la pression supplémentaire à ce match. Soyez bien sûrs et conscients que l’on va tout faire pour bien préparer ce derby. Cette ambiance doit nous pousser et nous galvaniser. Mais on sait que de toute façon, à chaque match à la Meinau, on sera plus que suivis et poussés par ce public. »

