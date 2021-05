RC Strasbourg : Thierry Laurey attaqué comme jamais après ses propos contre l'OM

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« On n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public ou aux téléspectateurs. On est là pour être efficace. Ce que je veux, c'est onze mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire trois passes et ne perdent pas de ballons inutilement ou ont plaisir à jouer ensemble. » Thierry Laurey a fait du Thierry Laurey vendredi soir à Marseille (1-1), où son équipe a joué la défense à outrance.

Sa sortie a provoqué un déferlement de critiques sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux de télévision, où le journaliste de Canal+ Dominique Armand a par exemple dit : "On peut comprendre que sa priorité soit le maintien et que son équipe joue avec ses moyens mais en terme de com', ce n'est pas très habile. Je rappelle juste que s'il n'y a plus de téléspectateurs, il n'y a plus de droits TV, s'il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y a plus de RC Strasbourg".