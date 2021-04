RC Strasbourg : un pilier de Thierry Laurey veut se racheter face au FC Nantes

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

C'est un match capital que Strasbourgeois et Nantais se livreront demain à la Meinau. Si les Alsaciens l'emportent, ils seront assurés du maintien. Si ce sont les Canaris qui s'imposent, ils pourront envisager une issue heureuse à cette saison, eux qui pointent à la 19e place. Ce match si important, le défenseur ghanéen du RCSA Alexander Djiku l'aborde avec une soif de revanche par rapport au match à Nîmes (1-1) la semaine dernière.

"A Nîmes, on a fait l’un de nos plus mauvais matches de la saison. Il faudra faire beaucoup mieux avec plus de qualité technique et d’efficacité dans les deux surfaces. On a à cœur de se racheter de cette mauvaise perf’ à Nîmes. J'ai bien travaillé avec le préparateur physique avant d'aller aux Costières pour pouvoir tenir 90 minutes. Sur ce plan, ça s'est bien passé. Malheureusement, je fais une erreur d'appréciation sur le pénalty. On sait que ça va être un match compliqué face à Nantes. Il faut bonifier le point pris à Nîmes par une victoire ce dimanche. Cela nous permettrait de faire un grand pas vers le maintien. Le FC Nantes a besoin de points. Je m’attends à une équipe nantaise plutôt offensive qui voudra tout faire pour l’emporter. On sait que ce match peut être un tournant pour eux comme pour nous."