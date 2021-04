RC Strasbourg : un prétendu flop a les mêmes stats que les plus grands !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Depuis qu'il a signé au RC Strasbourg, le 5 octobre 2020, en provenance du FC Metz pour 10 M€, Habib Diallo vit des moments compliqués. La fuite d'une bande sonore sur laquelle on l'entend dire qu'il ne voulait pas signer en Alsace n'a évidemment pas plu aux supporters du Racing. Et depuis, ses performances sont également la cible des critiques.

Pourtant, le site alsasports.fr rappelle qu'au niveau statistique, il n'y a rien à dire et que Diallo est même proche des meilleurs attaquants du Racing des dernières années pour ce qui est de sa première saison à la Meinau : "Auteur de 8 buts pour le moment et ce pour sa première saison sous les couleurs bleues et blanches, Habib Diallo est en passe de faire aussi bien que d’autres attaquants du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Pour sa première saison à Strasbourg, Mickaël Pagis avait inscrit 15 buts en championnat. Mamadou Niang, arrivé en 2003, avait quant à lui inscrit 9 buts pour sa première saison au Racing. Plus récemment, Lebo Mothiba ou Ludovic Ajorque avaient eux marqué 9 buts pour leur première saison en terres alsaciennes. Avec encore six rencontres à disputer, Habib Diallo a donc encore de nombreuses occasion pour tenter de battre ces statistiques".

Souvent critiqué, les stats d'Habib Diallo ne sont pas si mauvaises ! #LiveRCS #RCSA https://t.co/f2pK1RLGci — DIRECT RACING ᵇʸ ᴬˡˢᵃ'ˢᵖᵒʳᵗˢ (@Direct__Racing) April 14, 2021