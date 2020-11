RC Strasbourg : un taulier de Laurey a secoué le vestiaire avant Montpellier

Avec une 19e place de Ligue 1 devant Dijon, le RC Strasbourg renoue avec les fantômes de la saison dernière où une entame de championnat calamiteuse avait obligé Thierry Laurey et ses hommes à une belle remontée au classement.

Une nouvelle fois, les Alsaciens sont donc contraints de remettre le bleu de chauffe. Et ils peuvent pour cela compter sur l'aide de Dimitri Liénard. Comme le révèle l'Equipe, le milieu de terrain alsacien a secoué le vestiaire pour tenter de créer la révolte.

« Dimitri Liénard (…) leur a martelé un discours proche de celui qu'il nous a tenu avec rage et conviction, après l'entraînement de jeudi : « Si on est là aujourd'hui, c'est bien fait pour nous ! C'est qu'on a pas fait ce qu'il fallait. » », écrit le quotidien.

A voir désormais si ce coup de gueule sera salutaire pour des Alsaciens qui doivent négocier un déplacement toujours délicat sur la pelouse du RC Strasbourg.

