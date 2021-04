RC Strasbourg : une figure historique du Racing impatient de retrouver Kombouaré (FC Nantes)

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Match de la peur ce dimanche entre le RC Strasbourg et le FC Nantes. Quatorzièmes, les Alsaciens comptent six points d'avance sur le barragiste nîmois. Un succès et ils atteindront la barre des 40 points, presque synonyme de maintien. Pour les Canaris, avant-derniers, c'est beaucoup plus compliqué. S'ils ne repartent pas de la Meinau avec un succès, ils pourraient compter jusqu'à sept points de retard sur le 17e (Lorient), à quatre journées de la fin.

"C'est un gars bien, très adroit, très gentil"

Une personne, toutefois, parviendra à mettre de côté la pression inhérente à cette partie pour se satisfaire du moment présent. Cette personne, c'est Serge Hammer, concierge de la Meinau depuis 33 ans et qui se fait une joie de retrouver Antoine Kombouaré, qu'il a connu lors de son passage au Racing entre 2003 et 2005. "Je me rappelle de notre première rencontre, a expliqué Hammer à France Bleu. Je l'ai vouvoyé et immédiatement, il m'a demandé de le tutoyer. Ce n'était pas évident pour moi. C'est un gars bien, très droit, très gentil."

"Antoine Kombouaré va venir et ce n'est pas une bonne chose. Je le connais très bien, il a ça dans le sang et je sais très bien qu'il veut gagner contre nous. C'est un match très important pour vous et pour nous. Si on gagne, on est sûr d'être sauvé. Si c'est vous, ça ne sera pas le cas mais vous serez sur la bonne voie."