RC Strasbourg : une statistique met en lumière l'état de grâce d'Ajorque et Diallo

On l'a souligné il y a quelques jours, le RC Strasbourg fait partie du gratin européen avec son duo de feu Ludovic Ajorque-Habib Diallo. En effet, il n'y a que six clubs parmi le Top 5 continental pouvant se targuer d'avoir deux joueurs ayant inscrit cinq buts ou plus depuis le début de la saison. Le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich font notamment partie de cette caste.

Mais ce qui impressionne peut-être le plus avec Ajorque (5 buts) et Diallo (7), c'est qu'ils ne mitraillent pas la cage adverse. Le compte Twitter @Fleck_Scout explique ainsi : "Strasbourg est l'une des 3 équipes ayant le moins tiré en championnat cette saison (118 tirs, seuls Monaco et Lorient font moins) mais la troisième meilleure attaque du championnat avec 24 buts marqués (derrière Paris 29 et Lens 25)". Le Réunionnais et le Sénégalais font donc preuve d'une efficacité maximale, ce qui rend d'autant plus belle leur performance !

