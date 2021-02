RC Strasbourg - Stade Brestois (2-2) : Laurey enrage et pointe le mal alsacien

En conférence de presse, Thierry Laurey a regretté le manque de vigilance du RC Strasbourg face au Stade Brestois (2-2). Les Alsaciens ont été repris dans les dernière secondes. Une situation qui a mené Laurey a poussé un petit coup de gueule : "La déception prédomine mais c'est une très bonne leçon pour nous tous. À quinze secondes près, on avait trois points. On n'a pas été suffisamment rigoureux, c'est une erreur de concentration. On n'a pas été très bons, mais on avait tout verrouillé. C'est encore plus rageant de se retrouver le dindon à la fin. C'est ce premier but qui a créé un état de danger chez les joueurs, mais franchement, on ne l'était pas, c'était une erreur individuelle. On a moins maîtrisé offensivement, mais on a gardé notre organisation."

Pour le boss du RCSA, ses hommes doivent progresser dans la tenue d'un match : "Ce (mercredi) soir, les trois points, on devait les avoir. Ce n'est pas une histoire de système, vous êtes derrière, vous devez chacun prendre un rouge, un point c'est tout. Quand tu mènes 2-0, il nous semblait que c'était plus simple pour nous de passer à cinq derrière. Ce n'est pas une erreur de système, c'est une erreur de marquage. Quand on mène 2-0 normalement le match est gagné. On doit progresser là-dessus."