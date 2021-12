Stade Rennais, RC Strasbourg : Pierre Ménès démonte une rumeur tordue sur Stéphan

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Lorsque Julien Stéphan était à la tête du Stade Rennais, Pierre Ménès n'a cessé de descendre en flèche le travail du fils de Guy Stéphan, estimant qu'il était surcoté. Sur son blog, l'ancien consultant de Canal+ a démenti l'avoir critiqué, confiant qu'il n'a "jamais remis en cause les compétences" de l'actuel technicien du RC Strasbourg.

"J’ai juste considéré qu’à un moment donné à Rennes, qu’il était plénipotentiaire et que c’était trop pour lui. D’ailleurs, il l’a reconnu lui-même puisqu’il a démissionné. Quand tu es un jeune entraîneur, et que tu as une équipe qui a un budget certain , tu ne peux pas entraîner l’équipe, t’occuper de la communication, du recrutement. À Strasbourg, il entraîne. Parce qu’ils ont un club structuré, ils ont un président formidable alors qu’à Rennes ils ont un président qui est malheureusement malade donc voilà. Il est dans son rôle de technicien, il le fait super bien, l’équipe marche bien. Je prends beaucoup de plaisir. Bon, après, je supporte Strasbourg, mais je trouve que c’est solide et serein. Mais ne vous inquiétez pas pour mes relations avec Stéphan et pour ma veste."

