Real Madrid : Endrick drague le FC Barcelone, grande nouvelle pour Benzema avant le PSG 

SPORT : « Tous veulent jouer au Barça »

Cité comme une cible du Stade Rennais mais également du Real Madrid, la pépite de Palmeiras Pol Endrick (15 ans) s'imagine désormais un destin... au FC Barcelone. « C'est un club où sont passés de nombreux joueurs qui nous inspirent, nous les jeunes, comme Neymar Jr, Ronaldo, Rivaldo, Romario... et Ronaldinho, a-t-il témoigné dans Sport. Tous les garçons qui veulent jouer à l'étranger pensent au Barça à cause de Neymar Jr. qui est de notre génération. Si un jour, le moment de partir arrive, peut-être que le Barça peut être une option. »

MUNDO DEPORTIVO : « Poudre »

La nouvelle ligne offensive du FC Barcelone fait saliver Mundo Deportivo, qui a hâte de voir évoluer ensemble Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Sans compter Daniel Alves et peut-être Ousmane Dembélé. Xavi doit dire aujourd'hui s'il le réintègre ou non dans le vestiaire. La tendance est plutôt positive à la veille du choc contre l'Atlético Madrid (16h15).

AS : « Galactiques dans les limbes »

As revient sur le fiasco du Real Madrid en quarts de finale de la Coupe du Roi à Bilbao (0-1), qui a mis en lumière l’échec du recrutement onéreux de Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic. Ces trois recrues ont coûté 261 millions d’euros à la Casa Blanca, sans parler des 70 M€ de salaire qui représentent 20% de toute la masse salariale.

MARCA : « Le foot ne peut pas perdre de temps »

Au-delà d’une enquête menée sur le temps perdu en Liga, Marca assure que Karim Benzema (34 ans) a reçu le feu vert du staff médical du Real Madrid pour affronter Grenade demain (21h). L’attaquant tricolore a fait son retour hier à l’entraînement et postule pour une place dans le onze de départ.