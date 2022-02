Real Madrid : la demande osée de Benzema, Hakimi se lâche au PSG, un nouveau sauveur au Barça

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

MARCA : « On veut une nuit magique à Paris »

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi veut prendre sa revanche dès demain dans les rangs du PSG. « Nous voulons une nuit magique à Paris, affirme-t-il dans Marca. Mais ce qui m’ennuie, c’est qu’ils ont de grands joueurs, c’est une armée qui ne lâche jamais rien. Nous devons tous les respecter. »

SPORT : « San Luuk »

Décisif lors du derby entre l’Espanyol et le FC Barcelone hier soir en Liga (2-2), le super-sub Luuk De Jong est porté au rang de héros par la presse catalane. La blessure de Ronald Araujo fait par ailleurs trembler Sport avant le choc contre Naples jeudi en Ligue Europa (18h45).

MUNDO DEPORTIVO : « Luuk sauve les meubles »

L’attaquant néerlandais du Barça est également mis en avant par le journal catalan, ce dernier soulignant son coup de tête génial dans le temps additionnel. La nouvelle prestation brillante d’Adama Traoré fait aussi parler après ses débuts réussis la semaine dernière.

AS : « Benzema veut jouer »

Alors que Karim Benzema ne saura que ce soir après l’entraînement s’il peut tenir sa place demain devant le PSG (21h), As avance que l’attaquant du Real Madrid « veut jouer. » « L’attaquant français a demandé à Ancelotti son feu vert, explique le quotidien madrilène. Il passera un ultime test ce soir à Paris. »

Revista de prensa del 14 de febrero https://t.co/PvlfLXxcO4 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 14, 2022

"Cela nous donne de la confiance pour le prochain match"

"C'était un match difficile, mais nous avons bien travaillé tout au long du match. Nous avons eu assez de contrôle sur le jeu, même s'ils étaient très regroupés derrière. Il était difficile de trouver les brèches et surtout de marquer un but, qui est finalement arrivé à la fin. Cela nous donne de la confiance pour le prochain match. C'était très important. Nous allons bien travailler et surtout nous sommes impatients", a analysé le latéral droit marocain en zone mixte avant ses retrouvailles avec le club merengue.

🎙️ @AchrafHakimi : « On se bat toujours jusqu'au bout » 🔴🔵



Retrouvez également les réactions de Mauricio Pochettino et @xavisimons après #PSGSRFC. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 11, 2022