Real Madrid : 2 records négatifs pour Benzema après son cauchemar à Pampelune

Le Real Madrid n’est plus qu’à un petit pas du sacre de champion d’Espagne. Après s’être imposés à Ossasuna, les Merengue sont idéalement placés pour décrocher le précieux titre. Au cours de ce match, remporté sans difficulté par le Real Madrid, Karim Benzema n’a pas réussi à inscrire le moindre but. L’ancien joueur de l’OL s’est quand même offert deux records. Des records pas très glorieux…

Opta révèle que Karim Benzema est ainsi le premier joueur à avoir raté deux penaltys dans le même match de Liga depuis Raul Tamudo, en 2006. Comme si ça ne suffisait pas, le buteur français est également le joueur du Real Madrid qui a raté le plus de penaltys dans une campagne de Liga depuis la saison 2005-06.

2 - Karim Benzema 🇫🇷 is the first player to miss two penalties in a LaLiga game since Raúl Tamudo 🇪🇸 against Betis in April 2006. The Frenchman is also the Real Madrid player to have missed the most penalties in a LaLiga campaign since at least 2005/06 (4/11). Unusual. pic.twitter.com/uzFYOsdd2E